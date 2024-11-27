Уряд Іспанії надасть постраждалій від повеней Валенсії ще 2,3 млрд євро

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у середу оголосив про виділення 2,3 млрд євро додаткової допомоги для відновлення районів регіону Валенсія, що постраждали від найсмертоносніших повеней в сучасній історії Іспанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Наразі уряд пообіцяв надати допомогу на загальну суму 16,6 мільярдів євро, і Санчес заявив парламенту, що він продовжуватиме надавати допомогу доти, доки це буде необхідно.

Санчес захистив те, як його уряд впорався з екстремальними погодними умовами, які, за його словами, були спричинені зміною клімату.

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Центральний уряд також звинуватив регіональну адміністрацію, очолювану Карлесом Масоном з головної опозиційної Народної партії, у запізнілій реакції на оповіщення громадян і прохання залишатися вдома після попереджень, видані державною метеорологічною службою та експертами з гідрографії.

За ліквідацію наслідків стихійних лих в Іспанії відповідають регіони, але ланцюг подій призвів до пошуку винуватців між лівим урядом меншості та консервативною опозицією.

"Зміна клімату вбиває. Існує дещо набагато небезпечніше, ніж надзвичайна кліматична ситуація, і саме уряди, які діями чи бездіяльністю заперечують руйнівні наслідки зміни клімату", – заявив Санчес законодавцям, критикуючи Масона.

Науковці стверджують, що екстремальні погодні явища стають все частішими через зміну клімату. Метеорологи вважають, що потепління Середземного моря, яке збільшує випаровування води, відіграє ключову роль у посиленні злив.

Повені в Іспанії, які лише у Валенсії забрали життя понад 200 людей, були одними з найгірших в Європі в цьому столітті. Регіон після смертоносних повеней попросив центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.

На минулих вихідних у Валенсії відбулась масштабна акція протесту через брак шкіл для навчання після смертоносних повеней, учасники також вимагали відставки очільника валенсійського уряду Карлеса Масона.