Маск назвав недемократичним розподіл повноважень серед органів ЄС

Американський мільярдер Ілон Маск та близький радник обраного президента США Дональда Трампа у середу назвав недемократичним розподіл повноважень між Єврокомісією і Європарламентом.

Про це Маск написав у своїй соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Маск розкритикував затвердження нового складу Європейської комісії, що відбулось напередодні. Це стало останньою з низки його публічних критичних заяв на адресу інституцій та політиків у ЄС.

"Це недемократично. Парламент ЄС повинен голосувати безпосередньо з питань, а не віддавати повноваження Єврокомісії", – написав Маск.

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This is undemocratic. The EU parliament should vote directly on matters, not give up authority to the EU commission. https://t.co/EtCa73M1M3 – Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

Він коментував відео, у якому кіпрський євродепутат Фідіас Панайоту, колишній блогер, критикує процес голосування за нову Єврокомісію – мовляв, начебто євродепутати не можуть голосувати за окремих членів комісії, а повинні схвалювати увесь склад пакетом.

Однак це не так. Європарламент має можливість безпосередньо голосувати за кандидатів на посади єврокомісарів. Під час процесу призначення кандидати проходять співбесіду з депутатами, і за них голосують окремо у комітетах – представники ЄП можуть схвалити або відхилити кожного з кандидатів. Потім за усю комісію ще раз голосують 720 депутатів на пленарному засіданні.

Ілон Маск неодноразово виступав з різкими заявами на адресу посадовців та політиків у ЄС. У жовтні він вступив в онлайн-перепалку з віцепрезиденткою Єврокомісії Верою Юровою, назвавши її "втіленням банального бюрократичного зла".

Коментуючи повідомлення про крах уряду Олафа Шольца у Німеччині, Маск написав, що німецький канцлер "дурень".

Політична активність Маска різко цього літа, коли він підтримав кандидатуру Трампа на посаду президента США і вклав мільйони доларів у фінансування передвиборчої кампанії Трампа.

Маск є близьким радником новообраного президента, навіть супроводжував його під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Маск буде очолювати новостворене Міністерство з питань ефективності держапарату в адміністрації Трампа разом із екскандидатом у президенти США Вівеком Рамасвамі.