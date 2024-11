Маск назвав недемократичним розподіл повноважень серед органів ЄС

Американський мільярдер Ілон Маск та близький радник обраного президента США Дональда Трампа у середу назвав недемократичним розподіл повноважень між Єврокомісією і Європарламентом.

Про це Маск написав у своїй соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Маск розкритикував затвердження нового складу Європейської комісії, що відбулось напередодні. Це стало останньою з низки його публічних критичних заяв на адресу інституцій та політиків у ЄС.

"Це недемократично. Парламент ЄС повинен голосувати безпосередньо з питань, а не віддавати повноваження Єврокомісії", – написав Маск.

This is undemocratic. The EU parliament should vote directly on matters, not give up authority to the EU commission. https://t.co/EtCa73M1M3