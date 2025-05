Естонія прокоментувала масштабну атаку РФ проти України перед "перемир'ям" Путіна

У Таллінні заявили, що нічну атаку РФ по українських містах можна вважати відповіддю Кремля на пропозицію України про 30-денне перемир’я, та зауважили, що сучасну Росію недоречно вшановувати як тих, хто рятував Європу від нацистської окупації.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікував у своєму X міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

Тсахкна прокоментував допис очільника МЗС України Андрія Сибіги, де він показав наслідки нічної атаки РФ у Києві.

Ukraine offers a 30 day or longer ceasefire. This is Putin's answer.

Once again, I can't see any reasonable explanation for why anyone should stand next to him on Red Square to commemorate the 80th anniversary of the Nazi defeat.

They are not liberators; they are war criminals. https://t.co/Br755Pd0KR