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Естонія прокоментувала масштабну атаку РФ проти України перед "перемир'ям" Путіна

Новини — Середа, 7 травня 2025, 14:31 — Марія Ємець

У Таллінні заявили, що нічну атаку РФ по українських містах можна вважати відповіддю Кремля на пропозицію України про 30-денне перемир’я, та зауважили, що сучасну Росію недоречно вшановувати як тих, хто рятував Європу від нацистської окупації.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікував у своєму X міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

Тсахкна прокоментував допис очільника МЗС України Андрія Сибіги, де він показав наслідки нічної атаки РФ у Києві. 

"Україна пропонує перемир’я на 30 днів чи довше. Оце відповідь Путіна… Не бачу жодного раціонального пояснення, чому будь-хто має стояти поруч з ним на Красній площі для вшанування 80-річчя перемоги над нацизмом. Вони не визволителі – вони воєнні злочинці", – написав міністр закордонних справ Естонії. 

Нагадаємо, на парад у Москві зібралися, серед інших, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо з ще кількома посадовцями та президент Сербії Александар Вучич. Латвія відмовилася пропускати літак Вучича до Москви через свій повітряний простір. 

Також на параді очікують лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

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Естонія Війна з РФ
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