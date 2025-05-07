Литовські ЗМІ підтверджують, що країна не пропустить Фіцо й Вучича на парад до Путіна

Литва, як і Латвія, планує не пускати через свій повітряний простір літаки прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та президента Сербії Александара Вучича для польоту на парад у Москві.

Як інформує LRT, про це неофіційно дізналося агентство BNS, пише "Європейська правда".

Джерела підтвердили публікації у сербських ЗМІ про те, що Литва планує не пропустити літаки Вучича й Фіцо через свій повітряний простір, якщо вони захочуть обрати цей маршрут для польоту у Москву.

У випадку Сербії, яка не є членом ЄС, для прольоту над Литвою потрібно отримувати дозвіл, і литовські органи планують не надати його.

Зі Словаччиною ситуація інакша – як країна-член ЄС вона не потребує окремого дозволу на кожен політ. Водночас литовські служби аероруху мають узгодити план польоту і низку технічних деталей – і планують не робити цього.

Офіційно в МЗС, Міноборони Литви та інших відомствах відмовилися давати коментарі з цього приводу.

У Латвії офіційно підтвердили, що не планують пропускати літак Вучича.

Нагадаємо, Фіцо й Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.

Сербський президент днями був ненадовго ушпиталений через проблеми зі здоровʼям, але про плани скасувати візит до Росії не заявляв. Роберт Фіцо відреагував на чутки про нібито його хворобу публікацією фото, де він пірнув у Дунай.