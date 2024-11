Маск назвал недемократическим распределение полномочий среди органов ЕС

Американский миллиардер Илон Маск и близкий советник избранного президента США Дональда Трампа в среду назвал недемократическим распределение полномочий между Еврокомиссией и Европарламентом.

Об этом Маск написал в своей соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Маск раскритиковал утверждение нового состава Европейской комиссии, которое состоялось накануне. Это стало последним из ряда его публичных критических заявлений в адрес институтов и политиков в ЕС.

"Это недемократично. Парламент ЕС должен голосовать непосредственно по вопросам, а не отдавать полномочия Еврокомиссии", – написал Маск.

