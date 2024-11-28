Маск назвал недемократическим распределение полномочий среди органов ЕС

Американский миллиардер Илон Маск и близкий советник избранного президента США Дональда Трампа в среду назвал недемократическим распределение полномочий между Еврокомиссией и Европарламентом.

Об этом Маск написал в своей соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Маск раскритиковал утверждение нового состава Европейской комиссии, которое состоялось накануне. Это стало последним из ряда его публичных критических заявлений в адрес институтов и политиков в ЕС.

"Это недемократично. Парламент ЕС должен голосовать непосредственно по вопросам, а не отдавать полномочия Еврокомиссии", – написал Маск.

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This is undemocratic. The EU parliament should vote directly on matters, not give up authority to the EU commission. https://t.co/EtCa73M1M3 – Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

Он комментировал видео, в котором кипрский евродепутат Фидиас Панайоту, бывший блогер, критикует процесс голосования за новую Еврокомиссию – мол, якобы евродепутаты не могут голосовать за отдельных членов комиссии, а должны одобрять весь состав пакетом.

Однако это не так. Европарламент имеет возможность непосредственно голосовать за кандидатов на должности еврокомиссаров. Во время процесса назначения кандидаты проходят собеседование с депутатами, и за них голосуют отдельно в комитетах – представители ЕП могут одобрить или отклонить каждого из кандидатов. Затем за всю комиссию еще раз голосуют 720 депутатов на пленарном заседании.

Илон Маск неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес чиновников и политиков в ЕС. В октябре он вступил в онлайн-перепалку с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой, назвав ее "воплощением банального бюрократического зла".

Комментируя сообщения о крахе правительства Олафа Шольца в Германии, Маск написал, что немецкий канцлер "дурак".

Политическая активность Маска резко выросла этим летом, когда он поддержал кандидатуру Трампа на пост президента США и вложил миллионы долларов в финансирование предвыборной кампании Трампа.

Маск является близким советником новоизбранного президента, даже сопровождал его во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Маск будет возглавлять новосозданное Министерство по вопросам эффективности госаппарата в администрации Трампа вместе с экс-кандидатом в президенты США Вивеком Рамасвами.