Швеція просить Китай допомогти в розслідуванні обриву кабелів у Балтиці

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон направив офіційний запит до Китаю з проханням співпрацювати у розслідуванні пошкодження кабелів у Балтійському морі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DN, про це Крістерссон заявив у четвер, 28 листопада.

Шведський премʼєр зазначив, що запит до Китаю про допомогу в розслідуванні фактично не змінює ситуації.

"Він нічого не змінює по суті, але висловлює нашу тверду волю провести розслідування щодо судна, щоб ми могли з'ясувати, що насправді сталося", – додав він.

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Крістерссон наголосив, що слідство наразі не оголосило нікому звинувачень, є лише "бажання зʼясувати, що насправді сталось".

Нагадаємо, в середині листопада у шведській економічній зоні в Балтійському морі були пошкоджені два кабелі зв'язку – між Швецією і Литвою та між Фінляндією і Німеччиною.

Правоохоронці цих країн почали розслідування, й підозра, за неофіційною поки інформацією, впала на китайський суховантаж Yi Peng 3, що міг навмисне проволокти якір по дну Балтійського моря, аби пошкодити кабелі.

Судно нині перебуває в нейтральних водах у данській економічній зоні, але у Швеції раніше говорили, що прагнуть, аби судно перейшло на їхню територію для слідчих дій.