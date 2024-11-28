Пункт перетину кордону з Румунією в Білій Церкві відкриють у 2025 році

Україна планує відкрити пункт пропуску для вантажного транспорту "Біла Церква – Сігету Мармацієй" на кордоні з Румунією у 2025 році.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Сухомлина, перехід з Білої Церкви (Закарпатська область) біля румунського кордону буде відкритий наступного року.

"Відкриваємо його на тимчасовій інфраструктурі (вагончики), але для транспорту. Для експорту не настільки важливо, наскільки шикарною і великою буде будівля, головне – забезпечити прохід", – заявив він.

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Також, анонсував голова Держагентства з відновлення, найближчим часом буде запущений рух порожніх фур на пункті "Лужанка – Берегшурань" на кордоні з Угорщиною, а уряд готується передати агентству ще три ПП на кордоні з Польщею.

На початку цього року Кабмін анонсував запуск пункту пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй", який стане дев'ятим на кордоні з Румунією.

Уряди України та Угорщини також погодили зміни до угоди про контроль прикордонного руху, які дозволять відкрити ще один пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" для легкового транспорту.