У Росії напали на посольство Швеції

У Москві троє чоловіків напали на посольство Швеції ввечері у четвер, 28 листопада.

Про це повідомляє газета Dagens industri, передає "Європейська правда".

Як повідомила газета, спершу білоруська служба новин Nexta опублікувала в четвер відео, на якому троє чоловіків нападають на посольство Швеції в Москві.

На ньому видно, як невідомі кидають пляшки і розпилюють газові балончики в приміщенні охорони біля посольства, після чого їх заарештовує поліція.

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The Embassy of Sweden was vandalized in Moscow. Footage of the detention of three unidentified men



Today at about 7 a.m. young guys approached the embassy building on Mosfilmovskaya Street, bottles in their hands. They pelted the embassy and then tried to leave quietly, but the… pic.twitter.com/oPSS4ovrtz – NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2024

Пресслужба МЗС Швеції повідомило газеті, що знає про цей інцидент.

"Міністерство перебуває в контакті з посольством у Москві. Посольство контактує з російською владою", – зазначили у листі.

Як пише газета, це не перший випадок, коли посольство Швеції в Москві стає мішенню вандалів. Зокрема у лютому цього року люди в масках закидали будівлю мішками з фекаліями.

Зазначається, що це сталося наступного дня після того, як Угорщина проголосувала за членство Швеції в НАТО.

Нагадаємо, у вересні шведський уряд представив новий пакет військової допомоги Києву на понад 400 млн євро, який, зокрема, передбачав можливу підготовку українських пілотів на винищувачах Gripen.

А на початку листопада країна анонсувала виділення пакета допомоги на 100 млн шведських крон (9,33 млн доларів) у сфері цивільного захисту.