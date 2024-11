У Росії напали на посольство Швеції

У Москві троє чоловіків напали на посольство Швеції ввечері у четвер, 28 листопада.

Про це повідомляє газета Dagens industri, передає "Європейська правда".

Як повідомила газета, спершу білоруська служба новин Nexta опублікувала в четвер відео, на якому троє чоловіків нападають на посольство Швеції в Москві.

На ньому видно, як невідомі кидають пляшки і розпилюють газові балончики в приміщенні охорони біля посольства, після чого їх заарештовує поліція.

The Embassy of Sweden was vandalized in Moscow. Footage of the detention of three unidentified men



Today at about 7 a.m. young guys approached the embassy building on Mosfilmovskaya Street, bottles in their hands. They pelted the embassy and then tried to leave quietly, but the… pic.twitter.com/oPSS4ovrtz