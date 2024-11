В России напали на посольство Швеции

В Москве трое мужчин напали на посольство Швеции вечером в четверг, 28 ноября.

Об этом сообщает газета Dagens industri, передает "Европейская правда".

Как сообщила газета, сначала белорусская служба новостей Nexta опубликовала в четверг видео, на котором трое мужчин нападают на посольство Швеции в Москве.

На нем видно, как неизвестные бросают бутылки и распыляют газовые баллончики в помещении охраны возле посольства, после чего их арестовывает полиция.

Реклама:

The Embassy of Sweden was vandalized in Moscow. Footage of the detention of three unidentified men



Today at about 7 a.m. young guys approached the embassy building on Mosfilmovskaya Street, bottles in their hands. They pelted the embassy and then tried to leave quietly, but the… pic.twitter.com/oPSS4ovrtz