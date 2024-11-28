В России напали на посольство Швеции

В Москве трое мужчин напали на посольство Швеции вечером в четверг, 28 ноября.

Об этом сообщает газета Dagens industri, передает "Европейская правда".

Как сообщила газета, сначала белорусская служба новостей Nexta опубликовала в четверг видео, на котором трое мужчин нападают на посольство Швеции в Москве.

На нем видно, как неизвестные бросают бутылки и распыляют газовые баллончики в помещении охраны возле посольства, после чего их арестовывает полиция.

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The Embassy of Sweden was vandalized in Moscow. Footage of the detention of three unidentified men



Today at about 7 a.m. young guys approached the embassy building on Mosfilmovskaya Street, bottles in their hands. They pelted the embassy and then tried to leave quietly, but the… pic.twitter.com/oPSS4ovrtz – NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2024

Пресс-служба МИД Швеции сообщила газете, что знает об этом инциденте.

"Министерство находится в контакте с посольством в Москве. Посольство контактирует с российскими властями", – отметили в письме.

Как пишет газета, это не первый случай, когда посольство Швеции в Москве становится мишенью вандалов. В частности, в феврале этого года люди в масках забросали здание мешками с фекалиями.

Отмечается, что это произошло на следующий день после того, как Венгрия проголосовала за членство Швеции в НАТО.

Напомним, в сентябре шведское правительство представило новый пакет военной помощи Киеву на более 400 млн евро, который, в частности, предусматривал возможную подготовку украинских пилотов на истребителях Gripen.

А в начале ноября страна анонсировала выделение пакета помощи на 100 млн шведских крон (9,33 млн долларов) в сфере гражданской защиты.