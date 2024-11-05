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Швеція анонсувала допомогу Україні у сфері цивільного захисту на $9,3 млн

Новини — Вівторок, 5 листопада 2024, 17:33 — Олег Павлюк

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін під час візиту до Києва цього тижня анонсував виділення пакета допомоги на 100 млн шведських крон (9,33 млн доларів) у сфері цивільного захисту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє шведський уряд у вівторок, 5 листопада.

У межах візиту Карл-Оскар Болін підписав Меморандум про взаєморозуміння з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком та представив новий пакет цивільної підтримки для України.

Пакет містить два патрульні судна, 24 легкові автомобілі, мікроавтобус, ваговоз і засоби індивідуального захисту, які передасть берегова охорона Швеції, а також 40 тисяч захисних масок з фільтрами, які будуть закуплені для України.

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Пакет, який ще має бути схвалений урядом Швеції, фінансується в межах трирічної фінансової програми для України на загальну суму 75 млрд шведських крон, рішення про яку уряд Швеції ухвалив у травні 2024 року.

Крім того, у межах Меморандуму шведська берегова охорона співпрацюватиме з Державною прикордонною службою України та Державною службою з надзвичайних ситуацій у сферах обміну досвідом та навчання.

"Швеція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – наголосив шведський міністр цивільної оборони у Києві.

Нагадаємо, у вересні шведський уряд представив новий пакет військової допомоги Києву на понад 400 млн євро, який, зокрема, передбачав можливу підготовку українських пілотів на винищувачах Gripen.

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Швеція
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