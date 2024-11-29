Орбан меняет руководителя Центробанка на фоне ослабленной экономики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул министра финансов Михая Варгу на пост следующего главы Центрального банка в стремлении восстановить экономику перед выборами 2026 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Орбан пытается вывести Венгрию из прошлогоднего спада, вызванного инфляцией, в результате чего экономика страны вернулась к технической рецессии и падению форинта.

Варга был депутатом в партии Орбана "Фидес" после первых свободных выборов в Венгрии в 1990 году, а также несколько раз занимал должность министра финансов, включая период после пандемии COVID-19, когда Венгрия имела один из самых высоких бюджетных дефицитов в ЕС.

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59-летний экономист сменит на этом посту Дьёрдя Матолчи, который после выборов 2022 года стал все более критично относиться к политическому курсу премьер-министра.

Варга, который заменит Матолчи в марте, заявил, что инфляция должна быть ключевым приоритетом банка.

Европейская комиссия ожидает, что экономика Венгрии вырастет лишь на 1,8% в 2025 году после практически полного отсутствия роста в этом году. Это самые медленные темпы в Центральной Европе и далеко не 3,4% роста, прогнозируемые в бюджете Венгрии на 2025 год.

Некоторые опросы показывают, что правоцентристская партия "Тиса" Петера Мадяра догнала партию Орбана "Фидес", что свидетельствует о том, что выборы 2026 года могут не принести победы Орбану.

Орбан стремится возродить экономику за счет увеличения жилищного строительства, выделения средств для малого бизнеса, повышения зарплат и пенсий, а также увеличения налоговых льгот для семей, чтобы компенсировать часть прошлогоднего всплеска инфляции, которая достигла самого высокого уровня в ЕС.

Орбан также начал жесткую кампанию против Мадяра и ЕС, утверждая, якобы Брюссель стремится свергнуть его правительство и установить марионеточный режим в Венгрии.