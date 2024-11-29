Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії посилення ППО

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю, 29 листопада, повідомив про телефонну розмову з норвезьким премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стьоре.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, пише "Європейська правда".

Глава держави зазначив, що в розмові подякував за збільшення Норвегією підтримки України на наступний рік, а також обговорив "спільні дії на найближчий час".

"Ми будемо збільшувати спільну роботу і для виробництва зброї в Україні, і для захисту енергетики", – анонсував він.

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Також, за словами президента, з премʼєром Норвегії "обговорили співпрацю з Норвегією у сфері ППО".

Напередодні партії норвезького парламенту підтримали рішення про збільшення підтримки України до 35 мільярдів норвезьких крон ($3,16 мільярда) у 2025 році.

Норвегія минулого року схвалила програму "Нансен" на 75 мільярдів норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року – тобто з 15 мільярдами норвезьких крон щорічно.

Але цього року влада країни запропонувала збільшити фінансування програми до 135 мільярдів євро та продовжити її ще на три роки – до 2030-го.

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