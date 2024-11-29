Зеленский обсудил с премьером Норвегии усиление ПВО

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 29 ноября, сообщил о телефонном разговоре с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, пишет "Европейская правда".

Глава государства отметил, что в разговоре поблагодарил за увеличение Норвегией поддержки Украины на следующий год, а также обсудил "совместные действия на ближайшее время".

"Мы будем увеличивать совместную работу и для производства оружия в Украине, и для защиты энергетики", – анонсировал он.

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Также, по словам президента, с премьером Норвегии "обсудили сотрудничество с Норвегией в сфере ПВО".

Накануне партии норвежского парламента поддержали решение об увеличении поддержки Украины до 35 миллиардов норвежских крон ($3,16 миллиарда) в 2025 году.

Норвегия в прошлом году одобрила программу "Нансен" на 75 миллиардов норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года – то есть с 15 миллиардами норвежских крон ежегодно.

Но в этом году власти страны предложили увеличить финансирование программы до 135 миллиардов евро и продлить ее еще на три года – до 2030-го.

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