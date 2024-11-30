Шольц про Taurus для України: Не можна грати в "російську рулетку" з нашою безпекою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив главу опозиційного ХДС Фрідріха Мерца у надто ризикованій політиці щодо підтримки України, зокрема щодо можливих поставок далекобійних ракет Taurus.

Заяву Шольца наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

На партійній конференції в Берліні Шольц заявив, що Мерц хоче поставити Росії, ядерній державі, ультиматум щодо можливих поставок Taurus.

"Я можу тільки сказати: будьте обережні! Не можна грати в російську рулетку з безпекою Німеччини", – зазначив очільник уряду Німеччини.

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За його словами, "коли йдеться про питання війни і миру, необхідна холодна голова".

Сам Шольц додав, що залишається "твердим і врівноваженим", і громадяни Німеччини можуть на це розраховувати.

Нагадаємо, у жовтні Мерц запропонував канцлеру Олафу Шольцу висунути Путіну ультиматум та обговорити його зміст із європейськими колегами.

"Йому треба сказати: якщо він впродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, аби нашкодити цивільному населенню України", – казав тоді Мерц.

Німеччина на чолі з Олафом Шольцом послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.