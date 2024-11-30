Шольц о Taurus для Украины: Нельзя играть в "русскую рулетку" с нашей безопасностью

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил главу оппозиционного ХДС Фридриха Мерца в слишком рискованной политике по поддержке Украины, в частности относительно возможных поставок дальнобойных ракет Taurus.

Заявление Шольца приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

На партийной конференции в Берлине Шольц заявил, что Мерц хочет поставить России, ядерной державе, ультиматум относительно возможных поставок Taurus.

"Я могу только сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии", – отметил глава правительства Германии.

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По его словам, "когда речь идет о вопросах войны и мира, необходима холодная голова".

Сам Шольц добавил, что остается "твердым и уравновешенным", и граждане Германии могут на это рассчитывать.

Напомним, в октябре Мерц предложил канцлеру Олафу Шольцу выдвинуть Путину ультиматум и обсудить его содержание с европейскими коллегами.

"Ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна прислать ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины", – говорил тогда Мерц.

Германия во главе с Олафом Шольцем последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.