Біля найбільшого порту Албанії застрягло судно з токсичними відходами

У водах біля албанського порту Дуррес – найбільшого в країні – застряг контейнеровоз Moliva під турецьким прапором, який перевозити сотні тонн імовірно токсичних промислових відходів.

Про це агентству AFP повідомили в порту Дурреса, передає "Європейська правда".

Судно Moliva вийшло з Албанії на початку липня та, за документами, перевозило промислові відходи, зокрема оксид заліза, експорт якого дозволений.

Але за інформацією, яку передав викривач, вантаж насправді містив пил електродугових печей (EAFD). Він класифікується як токсичні відходи, повинен зберігатися й перевозитися в дуже суворих умовах.

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Контейнеровоз прямував з вантажем до Таїланду, а коли через інформацію про вантаж отримав відмову в пришвартуванні, розвернувся та після кількох місяців плавання повернувся до Албанії минулого тижня.

Через відсутність відповідного місця для зберігання потенційно токсичного вантажу на борту портова влада не дозволила судну пришвартуватися до причалу.

"Адміністрація порту Дурреса та інші установи співпрацюють, щоб забезпечити зберігання контейнерів в екологічно і фізично безпечному місці", – сказали AFP представники порту.

У прокуратурі Дурреса стверджують, що Moliva зобов'язане залишатися на якорі в гавані порту під наглядом національної поліції до закінчення судового розгляду.

Нагадаємо, минулого місяця влада Чорногорії закликала громадян уникати району середземноморського порту Бар після того, як проби 2023 року показали перевищену концентрацію токсичних металів.