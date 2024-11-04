Возле крупнейшего порта Албании застряло судно с токсичными отходами

В водах возле албанского порта Дуррес – крупнейшего в стране – застрял контейнеровоз Moliva под турецким флагом, который перевозил сотни тонн предположительно токсичных промышленных отходов.

Об этом агентству AFP сообщили в порту Дурреса, передает "Европейская правда".

Судно Moliva вышло из Албании в начале июля и, по документам, перевозило промышленные отходы, в частности оксид железа, экспорт которого разрешен.

Но по информации, которую передал обличитель, груз на самом деле содержал пыль электродуговых печей (EAFD). Она классифицируется как токсичные отходы, должна храниться и перевозиться в очень строгих условиях.

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Контейнеровоз направлялся с грузом в Таиланд, а когда из-за информации о грузе получил отказ в пришвартовке, развернулся и после нескольких месяцев плавания вернулся в Албанию на прошлой неделе.

Из-за отсутствия соответствующего места для хранения потенциально токсичного груза на борту портовые власти не позволили судну пришвартоваться к причалу.

"Администрация порта Дурреса и другие учреждения сотрудничают, чтобы обеспечить хранение контейнеров в экологически и физически безопасном месте", – сказали AFP представители порта.

В прокуратуре Дурреса утверждают, что Moliva обязано оставаться на якоре в гавани порта под наблюдением национальной полиции до окончания судебного разбирательства.

Напомним, в прошлом месяце власти Черногории призвали граждан избегать района средиземноморского порта Бар после того, как пробы 2023 года показали превышенную концентрацию токсичных металлов.