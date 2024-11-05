У Нідерландах затримали підозрюваного у підриві галереї та викраденні робіт Воргола

Поліція нідерландського міста Ойстервейк у вівторок, 5 листопада, повідомила про арешт 23-річного чоловіка, підозрюваного в причетності до спроби пограбування галереї MPV Gallery минулого тижня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

Підозрюваного, ім'я якого не розкривають, затримали в селищі Беркель-Еншоті, за шість кілометрів від Ойстервейка неподалік від бельгійського кордону. Цьому передувала кількаденна поліцейська операція.

Правоохоронці не повідомили, чи були в 23-річного затриманого дві роботи Енді Воргола, викрадені з MPV Gallery. Водночас власник галереї Марк Піт Віссер, що робіт досі не знайшли.

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Як повідомлялось, у ніч проти 1 листопада невідомі підірвали вхід до MPV Gallery та намагались викрасти чотири роботи Воргола із серії "Королеви, що царюють". Зловмисники пошкодили дві картини, а решту дві – забрали із собою.

У результаті вибуху будівля галереї була серйозно пошкоджена, як і сусідні будинки.

Мотив учинку зловмисників досі невідомий, оскільки, як сказали представники MPV Gallery, продати роботи Воргола, навіть на чорному ринку, вкрай складно без привернення уваги правоохоронців.

Кілька років тому повідомлялось про картину художника Франса Галса "Два хлопчики, що сміються, з кухлем пива", яку кілька разів поспіль крали з галереї в Нідерландах.