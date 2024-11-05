В Нидерландах задержали подозреваемого в подрыве галереи и похищении работ Уорхола

Полиция нидерландского города Ойстервейк во вторник, 5 ноября, сообщила об аресте 23-летнего мужчины, подозреваемого в причастности к попытке ограбления галереи MPV Gallery на прошлой неделе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Подозреваемого, имя которого не раскрывают, задержали в поселке Беркель-Эншоти, в шести километрах от Ойстервейка неподалеку от бельгийской границы. Этому предшествовала многодневная полицейская операция.

Правоохранители не сообщили, были ли у 23-летнего задержанного две работы Энди Уорхола, похищенные из MPV Gallery. В то же время владелец галереи Марк Пит Виссер, что работ до сих пор не нашли.

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Как сообщалось, в ночь на 1 ноября неизвестные взорвали вход в MPV Gallery и пытались похитить четыре работы Уорхола из серии "Царствующие королевы". Злоумышленники повредили две картины, а остальные две – забрали с собой.

В результате взрыва здание галереи было серьезно повреждено, как и соседние дома.

Мотив поступка злоумышленников до сих пор неизвестен, поскольку, как сказали представители MPV Gallery, продать работы Уорхола, даже на черном рынке, крайне сложно без привлечения внимания правоохранителей.

Несколько лет назад сообщалось о картине художника Франса Галса "Два смеющихся мальчика с кружкой пива", которую несколько раз подряд воровали из галереи в Нидерландах.