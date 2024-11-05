У "ключовому" Мічигані арештували чоловіка за погрози Трампу розправою

Федеральне бюро розслідувань у вівторок, 5 листопада, повідомило про арешт двох чоловіків у Мічигані за звинуваченнями в пов’язаних із президентськими виборами погрозах, зокрема на адресу Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє місцевий портал Bridge Michigan.

Одного з чоловіків, 25-річного Іссака Сіссела, арештували після неодноразових погроз у бік Трампа на порталі Reddit.

Чоловік сказав агентам, які працюють в об'єднаній антитерористичній групі ФБР, що він вважає, що Трампа "треба було вбити", і передбачив, що після сьогоднішніх виборів буде насильство.

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Минулого тижня ФБР отримав інформацію про ще одну погрозу з боку Сіссела: той стверджував, що у нього є штурмова гвинтівка, аби напасти на "консервативних християн".

Також був заарештований 46-річний Крістофер Клей Пірс за звинуваченням у погрозах в інтернеті на адресу комітету політичних дій, в яких він також критикував віцепрезидентку й кандидатку в президенти США від демократів Камалу Харріс.

Деякі погрози Пірса датуються ще червнем 2022 року: тоді він, приміром, стверджував, що "те, що буде далі, зробить 6 січня схожим на легку прогулянку!"

На допиті у ФБР минулого тижня чоловік підтвердив, що писав подібні повідомлення онлайн, але "різко закінчив розмову і агресивно зачинив перед агентами вхідні двері".

Мічиган є одним із так званих ключових штатів, результати в якому можуть визначити долю президентства у США.

Раніше Федеральна служба безпеки США заявила, що зафіксувала в кількох штатах погрози про нібито "мінування" виборчих дільниць, пов’язані з Росією.

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