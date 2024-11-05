ФБР каже про російський слід фальшивих мінувань у кількох штатах

Федеральна служба безпеки США заявила, що зафіксувала в кількох штатах погрози про нібито "мінування" виборчих дільниць, пов’язані з Росією.

Про це йдеться в поширеній ФБР заяві, пише "Європейська правда".

У відомстві кажуть, що оперативникам відомо про "погрози мінування виборчих дільниць у кількох штатах, багато з яких, як видається, надходять з російських поштових доменів".

"Наразі жодна з погроз не була визнана достовірною", – наголосили у ФБР, додавши, що розслідують повідомлення про загрози з місцевими правоохоронцями.

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Нагадаємо, у Джорджії раніше у вівторок були тимчасово закриті дві виборчі дільниці після фальшивих погроз про мінування, джерелом яких була Росія.

Американська розвідка раніше повідомляла, що іноземні вороги США намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.

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