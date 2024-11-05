В "ключевом" Мичигане арестовали мужчину за угрозы Трампу расправой

Федеральное бюро расследований во вторник, 5 ноября, сообщило об аресте двух мужчин в Мичигане по обвинению в связанных с президентскими выборами угрозах, в частности в адрес Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает местный портал Bridge Michigan.

Одного из мужчин, 25-летнего Иссака Сиссела, арестовали после неоднократных угроз в сторону Трампа на портале Reddit.

Мужчина сказал агентам, работающим в объединенной антитеррористической группе ФБР, что он считает, что Трампа "надо было убить", и предсказал, что после сегодняшних выборов будет насилие.

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На прошлой неделе ФБР получило информацию о еще одной угрозе со стороны Сиссела: тот утверждал, что у него есть штурмовая винтовка, чтобы напасть на "консервативных христиан".

Также был арестован 46-летний Кристофер Клей Пирс по обвинению в угрозах в интернете в адрес комитета политических действий, в которых он также критиковал вице-президента и кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис.

Некоторые угрозы Пирса датируются еще июнем 2022 года: тогда он, к примеру, утверждал, что "то, что будет дальше, сделает 6 января похожим на легкую прогулку!"

На допросе в ФБР на прошлой неделе мужчина подтвердил, что писал подобные сообщения онлайн, но "резко закончил разговор и агрессивно закрыл перед агентами входную дверь".

Мичиган является одним из так называемых ключевых штатов, результаты в котором могут определить судьбу президентства в США.

Ранее Федеральная служба безопасности США заявила, что зафиксировала в нескольких штатах угрозы о якобы "минировании" избирательных участков, связанные с Россией.

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