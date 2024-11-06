Лідери ЄС привітали Трампа з перемогою на виборах

Лідери Європейського Союзу привітали з перемогою на президентських виборах республіканця Дональда Трампа.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на їхні заяви в X (Twitter).

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Трампа та акцентувала, що ЄС і США – більше, ніж просто союзники.

"Нас пов'язує справжнє партнерство між нашими народами, що об'єднує 800 млн громадян. Тож давайте працювати разом над сильним трансатлантичним порядком денним, який продовжує приносити їм користь", – закликала вона.

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Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель також долучився до привітань та висловив сподівання на те, що США та ЄС продовжать "конструктивну співпрацю".

А голова Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Європа готова співпрацювати задля вирішення "безпрецедентних геополітичних викликів".

Нагадаємо, Трампа також привітала низка лідерів європейських країн та президент України Володимир Зеленський.

Серед перших вітання Трампу опублікував угорський прем’єр Віктор Орбан, який відкрито вболівав за його перемогу.

Як відомо, одразу декілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу Трампа на президентських виборах 2024 року.

Сам Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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