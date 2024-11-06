Лидеры ЕС поздравили Трампа с победой на выборах

Лидеры Европейского Союза поздравили с победой на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на их заявления в X (Twitter).

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа и акцентировала, что ЕС и США – больше, чем просто союзники.

"Нас связывает настоящее партнерство между нашими народами, объединяющее 800 млн граждан. Так давайте работать вместе над сильной трансатлантической повесткой дня, которая продолжает приносить им пользу", – призвала она.

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В свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель также присоединился к поздравлениям и выразил надежду на то, что США и ЕС продолжат "конструктивное сотрудничество".

А председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европа готова сотрудничать для решения "беспрецедентных геополитических вызовов".

Напомним, Трампа также поздравили ряд лидеров европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский.

В числе первых поздравление Трампа опубликовал венгерский премьер Виктор Орбан, который открыто болел за его победу.

Как известно, сразу несколько моделирований результатов выборов в США предсказали победу Трампа на президентских выборах 2024 года.

Сам Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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