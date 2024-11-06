МЗС Росії відреагувало на перемогу Дональда Трампа

У МЗС Росії після перемоги не президентських виборах у США Дональда Трампа заявили, що будуть працювати з новою американською адміністрацією, "жорстко відстоюючи російські національні інтереси" і досягаючи "усіх поставлених цілей" у війні.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, оприлюдненій у середу, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС РФ сказали, що перемога Трампа відображає невдоволення американців адміністрацією Джо Байдена та передвиборчою програмою Демократичної партії.

Там заявили, що Трамп переміг попри "пропагандистську кампанію", розв'язану проти нього демократами, однак, це "не скасовує глибокого громадянського розколу в США".

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РФ, разом з тим, "не має ілюзій" щодо обраного американського президента, який "у Росії добре відомий".

"Керівна в США політична еліта, незалежно від партійної приналежності, дотримується антиросійських установок і лінії на "стримування Москви". Ця лінія не схильна до коливань внутрішньополітичного барометра в США, чи то йдеться про "Америку насамперед" у трактуванні Трампа та його прихильників, чи то про "світопорядок, заснований на правилах", на чому "зациклені" демократи", – сказано у заяві.

"Росія працюватиме з новою адміністрацією, коли вона "пропишеться" в Білому домі, жорстко відстоюючи російські національні інтереси й орієнтуючись на досягнення всіх поставлених цілей спеціальної військової операції. Наші умови незмінні і у Вашингтоні добре відомі", – додали в МЗС РФ.

Нагадаємо, Трамп заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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