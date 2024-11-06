У берегов Греции утонули четыре мигранта у берегов Греции

У берегов Греции в среду, 6 ноября, при попытке пересечь Эгейское море погибли четыре мигранта.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, заявили в греческой береговой охране.

Греческие спасатели отметили, что тела трех мужчин и женщины были найдены вблизи острова Родос. Еще 25 людям удалось добраться до берега.

Никаких подробностей о судне, которое потерпело крушение, не раскрыли.

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в январе-октябре в Грецию прибыло более 48 тысяч мигрантов, что является вторым крупнейшим показателем в Южной Европе после Италии, в том числе более 5500 мигрантов прибыли на Родос.

Родос – один из греческих островов, на которых в последние месяцы наблюдается все больший наплыв искателей убежища.

В конце октября месяца несколько сотен мигрантов установили там палатки и картонные домики.

Ввиду этого Греция рассматривает возможность создания центра содержания мигрантов на Родосе, чтобы справиться с увеличением прибытия мигрантов из соседней Турции.