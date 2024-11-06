Politico: У Байдена хочуть "застрахувати" зовнішню політику від впливу Трампа

Посадовці адміністрації Джо Байдена обмірковують, як захистити визначені ними пріоритети національної безпеки та зовнішньої політики до того, як Дональд Трамп стане президентом США у січні 2025 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Politico.

Серед політик, збереження яких прагнуть у Білому домі, Politico згадує допомогу Україні та запровадження санкцій проти ізраїльських поселенців, що чинять насилля проти палестинців.

Водночас в оточенні Байдена немає плану, як зберегти ці дії, а деякі співрозмовники Politico визнають, що навіть наявність такого плану нічого не змінить.

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"Ви справді не можете "захиститися від Трампа". Ви можете "відтермінувати" Трампа, ви можете вставляти палиці в колеса, але не існує способу "захиститися від Трампа" без законодавчих дій", – сказав посадовець США.

"Ми реалістично оцінюємо межі нашої влади, а також широту і обсяг влади, яку Дональд Трамп успадкує в перший же день", – цитує Politico іншого співрозмовника.

Старший радник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер раніше заявив, що перші кроки республіканця після повернення в Білий дім стосуватимуться нелегальної міграції та видобутку нафти.

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