Прем'єр Фінляндії пояснив, що означає "фінська модель" для України

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо перед самітом Європейської політичної спільноти пояснив, що означає "фінська модель" для України, та прокоментував вибори у США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орпо поділився, що означає "фінська модель", яку колишній президент країни Саулі Нііністьо раніше називав "гарантією миру" і за яку, за словами Орпо, "бореться український народ".

"Фінська модель така: ми є членом НАТО, ми є членом Європейського Союзу. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це та модель, за яку бореться український народ", – акцентував він.

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Також, коментуючи перемогу республіканця Дональда Трампа на американських виборах, він акцентував, що ЄС повинен дати Сполученим Штатам та новій адміністрації "чіткий сигнал" подальшої підтримки України.

"Я думаю, що ми повинні дати чіткий сигнал США і новій адміністрації, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це має бути чіткий і сильний сигнал", – наголосив фінський прем’єр.

Окремо він додав, що Європа повинна робити "більше для власної оборони та зміцнення безпеки". На його думку, це важливий меседж для Трампа.

Як відомо, у четвер, 7 листопада, у Будапешті проходить саміт Європейської політичної спільноти.

В ході події європейські лідери обговорять результати виборів у США та спробують виробити свою первісну реакцію на перспективу другого президентського терміну Дональда Трампа.

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі успіхів Республіканської партії і Трампа на виборах у США заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України.

А прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що підтримка України протягом наступних місяців визначить майбутнє ЄС, адже країни Європи мають зробити більше для захисту Києва та себе після перемоги Трампа у США.