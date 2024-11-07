Премьер Финляндии объяснил, что означает "финская модель" для Украины

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо перед саммитом Европейского политического сообщества объяснил, что означает "финская модель" для Украины, и прокомментировал выборы в США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орпо поделился, что означает "финская модель", которую бывший президент страны Саули Ниинистё ранее называл "гарантией мира" и за которую, по словам Орпо, "борется украинский народ".

"Финская модель такова: мы являемся членом НАТО, мы являемся членом Европейского Союза. Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против российской агрессии. И это та модель, за которую борется украинский народ", – акцентировал он.

Реклама:

Также, комментируя победу республиканца Дональда Трампа на американских выборах, он акцентировал, что ЕС должен дать Соединенным Штатам и новой администрации "четкий сигнал" дальнейшей поддержки Украины.

"Я думаю, что мы должны дать четкий сигнал США и новой администрации, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это должен быть четкий и сильный сигнал", – подчеркнул финский премьер.

Отдельно он добавил, что Европа должна делать "больше для собственной обороны и укрепления безопасности". По его мнению, это важный месседж для Трампа.

Как известно, в четверг, 7 ноября, в Будапеште проходит саммит Европейского политического сообщества.

В ходе события европейские лидеры обсудят результаты выборов в США и попытаются выработать свою первоначальную реакцию на перспективу второго президентского срока Дональда Трампа.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне успехов Республиканской партии и Трампа на выборах в США заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.

А премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что поддержка Украины в течение следующих месяцев определит будущее ЕС, ведь страны Европы должны сделать больше для защиты Киева и себя после победы Трампа в США.