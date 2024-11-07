Прем'єр Норвегії: Допомога РФ від КНДР, Ірану і Китаю – це проблема вже не лише України

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважає, що дедалі тісніша співпраця Росії з КНДР, Іраном та Китаєм, які забезпечують їй певну підтримку у війні проти України, є серйозною загрозою, яку не можна недооцінювати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стьоре сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Норвезький прем’єр нагадав про теперішній стан справ – що віднедавна військових КНДР почали залучати до бойових дій проти України, до підтримки Росії залучені Іран і Китай.

"Це вкрай серйозна ситуація для України, але це також масштабніша політична проблема, на яку Сполучені Штати мають повноцінно реагувати. Це та тема, на яку ми маємо говорити із США і наголошувати, що це загроза для наших цінностей, що ми маємо співпрацювати у цьому питанні. Це дуже серйозна проблема", – наголосив він.

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Стьоре додав, що сукупна допомога країн Європи для України зараз є найбільшою, а сукупна допомога Північної Європи і Балтії – на другому місці після американської.

"І, думаю, нам усім треба робити більше", – зазначив він.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що хоче детально обговорити з європейськими лідерами, а згодом – і майбутнім президентом США Дональдом Трампом відповідь на поглиблення співпраці РФ з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм. Він підкреслив, що у перспективі це посилює загрози безпосередньо для членів Альянсу, у тому числі Сполучених Штатів.

Також Рютте висловив впевненість, що невдовзі члени НАТО будуть витрачати на оборону понад 2% ВВП.