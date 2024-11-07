Рютте хоче обговорити з Європою і Трампом, як реагувати на зближення Росії і КНДР

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче детально обговорити з європейськими лідерами і майбутнім президентом США Дональдом Трампом відповідь на поглиблення співпраці РФ з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм, що у перспективі посилює загрози безпосередньо для членів Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рютте сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Рютте сказав, що на зустрічі у Будапешті хоче обговорити ситуацію довкола залучення військових КНДР у війну Росії проти України та ризики, які це створює у перспективі.

"Ми можемо все чіткіше бачити, що Північна Корея, Іран, Китай і, звісно ж, Росія спільно діють проти України. І звісно ж, Росія має поплатитися за це. Одне з того що вони роблять – вони надають технології КНДР, а це створює загрози на майбутнє для континентальної частини США, Європи, для наших партнерів у Тихоокеанському регіоні – наприклад, Японії та Республіки Корея. Це справді небезпечний розвиток подій", – зазначив Рютте.

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"Ми маємо обговорити це сьогодні, а також я очікую зустрічі з президентом Трампом, щоб проговорити, як спільно реагувати на цю загрозу і забезпечити безпеку для нашої частини світу", – додав генсек НАТО.

Також він сказав, що погоджується з давньою критикою Трампа на адресу європейських союзників щодо недостатніх інвестицій в оборону, і висловив впевненість, що невдовзі члени НАТО будуть витрачати на оборону понад 2% ВВП.

Також генсек НАТО днями заявив, що Північноатлантичний альянс має зробити більше для зміни траєкторії війни.