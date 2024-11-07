Премьер Норвегии: Помощь РФ от КНДР, Ирана и Китая – это проблема уже не только Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре считает, что все более тесное сотрудничество России с КНДР, Ираном и Китаем, которые обеспечивают ей определенную поддержку в войне против Украины, является серьезной угрозой, которую нельзя недооценивать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стёре сказал в общении со СМИ перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште.

Норвежский премьер напомнил о нынешнем положении дел – что с недавних пор военных КНДР начали использовать в боевых действиях против Украины, к поддержке России привлечены Иран и Китай.

"Это крайне серьезная ситуация для Украины, но это также более масштабная политическая проблема, на которую Соединенные Штаты должны полноценно реагировать. Это та тема, на которую мы должны говорить с США и подчеркивать, что это угроза для наших ценностей, что мы должны сотрудничать в этом вопросе. Это очень серьезная проблема", – подчеркнул он.

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Стёре добавил, что совокупная помощь стран Европы для Украины сейчас является крупнейшей, а совокупная помощь Северной Европы и Балтии – на втором месте после американской.

"И, думаю, нам всем надо делать больше", – отметил он

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что хочет детально обсудить с европейскими лидерами, а впоследствии – и будущим президентом США Дональдом Трампом ответ на углубление сотрудничества РФ с Северной Кореей, Ираном и Китаем. Он подчеркнул, что в перспективе это усиливает угрозы непосредственно для членов Альянса, в том числе Соединенных Штатов.

Также Рютте выразил уверенность, что вскоре члены НАТО будут тратить на оборону более 2% ВВП.