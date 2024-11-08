Польща витратить $323 млн на супровідний транспорт для РСЗВ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про підписання контракту на 1,3 млрд злотих ($323,19 млн) на закупівлю супровідних транспортних засобів вітчизняного виробництва для реактивних систем залпового вогню WR-40 Langusta.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Закупівля транспортних засобів супроводу для польських РСЗВ є частиною зусиль Варшави, спрямованих на зміцнення свого військового потенціалу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Ми виконаємо якомога більше замовлень, тому що безпека та економія є абсолютно ключовими питаннями", – сказав Косіняк-Камиш.

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Він додав, що польська оборонна промисловість повинна бути готовою до більшої кількості замовлень, оскільки 50% витрат на польську армію буде спрямовано на вітчизняну оборонну промисловість.

Глава польського Міноборони повідомив, що транспортні засоби – точну кількість яких він не розкрив – мають бути поставлені до 2028 року. У межах контракту також модифікують усі вже поставлені пускові установки WR-40 Langusta.

Уряд Польщі заявив, що в 2024 році витратить на оборону 4,1% ВВП, що є найвищим показником серед країн – членів НАТО вже другий рік поспіль, і пообіцяв збільшити цей показник до 4,7% у 2025 році.

Минулого місця стало відомо, що Польща готується розпочати переговори про замовлення понад 100 ракетних систем HIMARS в рамках рамкової угоди з американським виробником зброї Lockheed Martin.