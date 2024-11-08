Польша потратит $323 млн на сопроводительный транспорт для РСЗО

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о подписании контракта на 1,3 млрд злотых ($323,19 млн) на закупку сопроводительных транспортных средств отечественного производства для реактивных систем залпового огня WR-40 Langusta.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Закупка транспортных средств сопровождения для польских РСЗО является частью усилий Варшавы, направленных на укрепление своего военного потенциала в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

"Мы выполним как можно больше заказов, потому что безопасность и экономия являются абсолютно ключевыми вопросами", – сказал Косиняк-Камыш.

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Он добавил, что польская оборонная промышленность должна быть готова к большему количеству заказов, поскольку 50% расходов на польскую армию будет направлено на отечественную оборонную промышленность.

Глава польского Минобороны сообщил, что транспортные средства – точное количество которых он не раскрыл – должны быть поставлены до 2028 года. В рамках контракта также модифицируют все уже поставленные пусковые установки WR-40 Langusta.

Правительство Польши заявило, что в 2024 году потратит на оборону 4,1% ВВП, что является самым высоким показателем среди стран – членов НАТО уже второй год подряд, и пообещало увеличить этот показатель до 4,7% в 2025 году.

В прошлом месяце стало известно, что Польша готовится начать переговоры о заказе более 100 ракетных систем HIMARS в рамках рамочного соглашения с американским производителем оружия Lockheed Martin.