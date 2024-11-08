Президент Фінляндії поділився з Зеленським результатами візиту в Китай

Президент Фінляндії Александер Стубб у п’ятницю провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Стубб написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Фінський президент повідомив, що обговорив із Зеленським основні теми, які він порушив під час свого державного візиту до Китаю.

Також лідери говорили про постійну підтримку України з боку Фінляндії та результати президентських виборів у США.

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Puhuin juuri puhelimessa presidentti @ZelenskyyUA kanssa. Keskustelimme Kiinan valtiovierailulla esiin nostamistani aiheista. Keskustelimme myös Suomen vahvasta tuesta Ukrainalle ja Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksesta. pic.twitter.com/mMkof3ZIeH – Alexander Stubb (@alexstubb) November 8, 2024

Нагадаємо, Стубб раніше розповідав, що порушив питання російської агресії на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні наприкінці жовтня.

Раніше Стубб висловлював думку, що Україна спершу повинна стати членом ЄС, і лише після цього зможе приєднатись до НАТО.