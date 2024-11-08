Президент Финляндии поделился с Зеленским результатами визита в Китай

Президент Финляндии Александер Стубб в пятницу провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Стубб написал на своей странице в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Финский президент сообщил, что обсудил с Зеленским основные темы, которые он поднял во время своего государственного визита в Китай.

Также лидеры говорили о постоянной поддержке Украины со стороны Финляндии и результатах президентских выборов в США.

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Puhuin juuri puhelimessa presidentti @ZelenskyyUA kanssa. Keskustelimme Kiinan valtiovierailulla esiin nostamistani aiheista. Keskustelimme myös Suomen vahvasta tuesta Ukrainalle ja Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksesta. pic.twitter.com/mMkof3ZIeH – Alexander Stubb (@alexstubb) November 8, 2024

Напомним, Стубб ранее рассказывал, что поднял вопрос российской агрессии на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине в конце октября.

Ранее Стубб высказывал мнение, что Украина сначала должна стать членом ЕС, и только после этого сможет присоединиться к НАТО.