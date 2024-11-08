У США призупинили одну з кримінальних справ проти Трампа, якого обрали президентом

Суддя у справі про втручання Дональда Трампа у вибори 2020 року Таня Чуткан схвалила клопотання спецпрокурора Міністерства юстиції Джека Сміта про призупинення провадження з огляду на обрання Трампа президентом США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNBC.

У поданні до судді Тані Чуткан спецпрокурор Мін’юсту США пояснив необхідність призупинення провадження тим, що через "безпрецедентну обставину" перемоги Трампа на виборах обвинуваченню потрібен додатковий час для визначення подальших дій.

Прокурори мають подати звіт про результати свого аналізу судді до 2 грудня.

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У США президенти користуються імунітетом від кримінального переслідування під час перебування на посаді. Тож після оголошення перемоги Трампа на виборах президента кримінальні справи проти нього перебувають під питанням.

У справі, про яку йдеться, Трампа звинувачують у злочинах, пов'язаних зі спробами вплинути на результат виборів 2020 року, коли переміг демократ Джо Байден.

Інша федеральна кримінальна справа про неналежне зберігання таємних документів у резиденції Трампа була закрита. Спецпрокурор Мін’юсту подав апеляцію на це рішення, але тепер її доля під питанням.

Одна з кримінальних справ проти Трампа – у Нью-Йорку – дійшла до суду присяжних, який визнав тоді ще експрезидента винним у виплаті грошей порнозірці в обхід правил фінансування виборчої кампанії. Вирок мають оголосити 26 листопада.

Розгляд іншої справи на рівні штатів, у Джорджії, де Трампу і понад десятку інших фігурантів інкримінують створення "організованого злочинного угруповання" для втручання в результати виборів, наразі призупинене через конфлікт інтересів судді.