Сейм Польщі одностайно підтримав реформу цивільного захисту та оборони
Польський Сейм у п’ятницю, 8 листопада, одноголосно ухвалив закон про цивільний захист і цивільну оборону, який передбачає реформу системи цивільного захисту та її фінансування у розмірі не менш як 0,3% ВВП.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.
За закон проголосували 448 польських депутатів, жоден не був проти і ніхто не утримався. Основною його метою є "задоволення суспільного запиту на безпечне та стійке цивільне середовище в контексті військових та невійськових загроз".
Реформована система цивільного захисту має на меті створити нові процедури, а також процеси оповіщення про надзвичайні ситуації та механізми управління кризовими ситуаціями.
Вона також передбачатиме активну участь органів місцевої влади, які повинні будуть розробити плани евакуації цивільного населення та скласти перелік об'єктів культурної спадщини, а також сил і засобів, які можуть бути використані для проведення операцій.
Під час запровадження воєнного стану та під час війни цивільний захист у Польщі стає цивільною обороною. Вона буде спрямована на захист цивільного населення від небезпек, що виникають під час воєнних дій та їхніх наслідків.
У ході обговорення закону про цивільний захист і цивільну оборону Сейм Польщі також ухвалив 25 поправок, серед яких – цільова субвенція для органів місцевої влади, звітування про виконання закону, а також проведення навчань у сфері цивільного захисту не рідше разу на рік.
Уряд Польщі ще в березні анонсував підготовку реформи цивільного захисту. Поштовхом для цього зокрема став аналіз, згідно з яким адекватними укриттями у разі надзвичайної ситуації були б забезпечені лише 4% поляків.
Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Сємоняк улітку прогнозував, що фінансування системи цивільного захисту та оборони обійдеться в мільярди злотих.