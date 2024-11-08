Сейм Польщі одностайно підтримав реформу цивільного захисту та оборони

Польський Сейм у п’ятницю, 8 листопада, одноголосно ухвалив закон про цивільний захист і цивільну оборону, який передбачає реформу системи цивільного захисту та її фінансування у розмірі не менш як 0,3% ВВП.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

За закон проголосували 448 польських депутатів, жоден не був проти і ніхто не утримався. Основною його метою є "задоволення суспільного запиту на безпечне та стійке цивільне середовище в контексті військових та невійськових загроз".

Реформована система цивільного захисту має на меті створити нові процедури, а також процеси оповіщення про надзвичайні ситуації та механізми управління кризовими ситуаціями.

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Вона також передбачатиме активну участь органів місцевої влади, які повинні будуть розробити плани евакуації цивільного населення та скласти перелік об'єктів культурної спадщини, а також сил і засобів, які можуть бути використані для проведення операцій.

Під час запровадження воєнного стану та під час війни цивільний захист у Польщі стає цивільною обороною. Вона буде спрямована на захист цивільного населення від небезпек, що виникають під час воєнних дій та їхніх наслідків.

У ході обговорення закону про цивільний захист і цивільну оборону Сейм Польщі також ухвалив 25 поправок, серед яких – цільова субвенція для органів місцевої влади, звітування про виконання закону, а також проведення навчань у сфері цивільного захисту не рідше разу на рік.

Уряд Польщі ще в березні анонсував підготовку реформи цивільного захисту. Поштовхом для цього зокрема став аналіз, згідно з яким адекватними укриттями у разі надзвичайної ситуації були б забезпечені лише 4% поляків.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Сємоняк улітку прогнозував, що фінансування системи цивільного захисту та оборони обійдеться в мільярди злотих.