Польський уряд готує оновлений закон про цивільний захист і підготовку населення

Польський уряд готує оновлене законодавство щодо цивільного захисту і готовності цивільних до надзвичайних ситуацій, зокрема на випадок збройного конфлікту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

У Міноборони та Міністерстві внутрішніх справ Польщі зазначили, що поштовхом до оновлення законодавства у цій сфері стала повномасштабна війна Росії проти України.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що влада вносить проєкт не з метою налякати когось, але важливо, щоб країна була готовою до усіх потенційних сценаріїв.

Серед іншого, проєкт передбачає створення масових доступних курсів щодо безпеки під час надзвичайних ситуацій і домедичної допомоги.

Також він передбачає оновлення і вдосконалення систем оповіщення населення та збільшення кількості укриттів, які справді придатні для такого використання.

У нещодавній оповіді від аудиторського відомства зазначалося, що адекватними укриттями у разі надзвичайної ситуації були б забезпечені лише 4% поляків. Публічна дискусія довкола наявності укриттів триває в Польщі вже не перший місяць.

Нещодавно мер Варшави Рафал Тшасковський пообіцяв інвестувати 27 млн євро у підготовку цивільних, покращення існуючих укриттів та обладнання нових.

Проєкт очікувано винесуть на розгляд парламенту у травні після консультацій щодо нього із громадськістю та місцевою владою, оскільки остання буде відігравати значну роль у практичному втіленні законодавства. Кошти на це будуть виділятися з державного та місцевих бюджетів, можуть частково залучатися і кошти з фондів ЄС.

Міністерка освіти Німеччини також висловилася за те, що у школах потрібно приділяти більшу увагу цивільному захисту, а Німецький союз міст і громад закликав федеральну владу до мільярдних інвестицій з метою захистити населення від можливої війни.

В Естонії хочуть доповнити будівельні норми вимогою про укриття.