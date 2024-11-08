Сейм Польши единогласно поддержал реформу гражданской защиты и обороны

Польский Сейм в пятницу, 8 ноября, единогласно принял закон о гражданской защите и гражданской обороне, который предусматривает реформу системы гражданской защиты и ее финансирование в размере не менее 0,3% ВВП.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

За закон проголосовали 448 польских депутатов, ни один не был против и никто не воздержался. Основной его целью является "удовлетворение общественного запроса на безопасную и устойчивую гражданскую среду в контексте военных и невоенных угроз".

Реформированная система гражданской защиты имеет целью создать новые процедуры, а также процессы оповещения о чрезвычайных ситуациях и механизмы управления кризисными ситуациями.

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Она также будет предусматривать активное участие органов местной власти, которые должны будут разработать планы эвакуации гражданского населения и составить перечень объектов культурного наследия, а также сил и средств, которые могут быть использованы для проведения операций.

Во время введения военного положения и во время войны гражданская защита в Польше становится гражданской обороной. Она будет направлена на защиту гражданского населения от опасностей, возникающих во время военных действий и их последствий.

В ходе обсуждения закона о гражданской защите и гражданской обороне Сейм Польши также принял 25 поправок, среди которых – целевая субвенция для органов местной власти, отчетность о выполнении закона, а также проведение учений в сфере гражданской защиты не реже раза в год.

Правительство Польши еще в марте анонсировало подготовку реформы гражданской защиты. Толчком для этого в частности стал анализ, согласно которому адекватными укрытиями в случае чрезвычайной ситуации были бы обеспечены лишь 4% поляков.

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк летом прогнозировал, что финансирование системы гражданской защиты и обороны обойдется в миллиарды злотых.