Помпеи вводят лимит на количество посетителей

Археологический парк с остатками античного города Помпеи введет с 15 ноября ежедневный лимит на количество туристов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте достопримечательности.

Четыре миллиона туристов посетили археологические раскопки в Помпеях этим летом – это рекорд. Иногда за один день здесь бывало до 36 000 посетителей. Руководство археологического парка решило, что это слишком много. В дальнейшем количество посетителей будет ограничено до 20 000 в день. Кроме того, входные билеты будут именными.

По сообщению парка, новый регламент начнет действовать с 15 ноября. Во время пикового сезона летом также будут доступны различные временные интервалы, чтобы лучше ограничить ажиотаж. Исследователи продолжают находить неизвестные комнаты или скелеты жертв извержения Везувия в занесенном вулканическим пеплом городе. Недавно было исправлено старое предположение, что останки человека с ребенком на коленях принадлежали женщине – на самом деле это был мужчина.

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Археологический парк является одной из самых популярных достопримечательностей страны – и он соответственно переполнен. Город у подножия Везувия был засыпан пеплом, грязью и лавой в 79 году нашей эры после нескольких извержений вулкана. Сохранившиеся остатки смерти и опустошения до сих пор дают представление о жизни в те времена.

"Мы работаем над несколькими проектами, чтобы уменьшить давление людей на объект, который может представлять опасность как для людей, так и для уникального и хрупкого культурного наследия", – сказал немецкий директор парка Габриэль Цухтригель. "Мы стремимся к медленному, устойчивому, приятному и немассовому туризму, который распространяется на всю территорию вокруг объекта ЮНЕСКО", – подчеркнул Цухтригель.

Многие итальянские города борются с явлением массового туризма. Город Венеция на севере Италии является ярким примером "овертуризма". Он разработал стратегию: в этом году Венеция стала первым городом в мире, который взимает плату за вход для краткосрочных посетителей в определенные дни: до сих пор она составляла пять евро. В будущем это будет вдвое дороже. Но эта мера также подверглась критике.

Также в июне в Венеции вступили в силу новые правила, запрещающие использование громкоговорителей и ограничивающие размер туристических групп до 25 человек.