У Північній Македонії арештували чоловіка, який хотів воювати проти України

Поліція Північної Македонії вперше заарештувала македонського громадянина за звинуваченнями в намірах вступити до російської армії та воювати проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство внутрішніх справ Північної Македонії.

Чоловіка, якого північномакедонське МВС ідентифікувало лише за ініціалами Я. К., заарештували пізно ввечері в п'ятницю, 29 листопада.

Стверджується, що чоловік контактував в інтернеті з особою, яка назвалась представником російської армії, що займається вербуванням солдатів за винагороду в розмірі 3000 євро.

Реклама:

Бажаючи приєднатися до новоствореного загону, підозрюваний у жовтні вилетів до Москви.

На допиті після повернення у Скопʼє Я. К. зізнався, що мав "підписати контракт на службу в російській армії і його відвезуть до тренувального табору, де він буде підготовлений для участі в бойових діях в Україні".

Чоловіку інкримінують "участі в іноземній армії, поліції, воєнізованому або параполіцейському формуванні", в разі доведення провини йому загрожує щонайменше три роки позбавлення волі.

Північна Македонія, яка з 2020 року є членом НАТО та почала переговори про вступ до Європейського Союзу, запровадила санкції проти Росії та допомагала Україні зброєю.

У лютому 2024-го Північна Македонія підписала спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.