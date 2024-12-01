В Северной Македонии арестовали мужчину, который хотел воевать против Украины

Полиция Северной Македонии впервые арестовала македонского гражданина по обвинению в намерениях вступить в российскую армию и воевать против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство внутренних дел Северной Македонии.

Мужчину, которого северомакедонское МВД идентифицировало только по инициалам Я. К., арестовали поздно вечером в пятницу, 29 ноября.

Утверждается, что мужчина контактировал в интернете с лицом, которое назвалось представителем российской армии, занимающейся вербовкой солдат за вознаграждение в размере 3000 евро.

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Желая присоединиться к новосозданному отряду, подозреваемый в октябре вылетел в Москву.

На допросе по возвращении в Скопье Я. К. признался, что должен был "подписать контракт на службу в российской армии и его отвезут в тренировочный лагерь, где он будет подготовлен для участия в боевых действиях в Украине".

Мужчине инкриминируют "участие в иностранной армии, полиции, военизированном или параполицейском формировании", в случае доказательства вины ему грозит не менее трех лет лишения свободы.

Северная Македония, которая с 2020 года является членом НАТО и начала переговоры о вступлении в Европейский Союз, ввела санкции против России и помогала Украине оружием.

В феврале 2024-го Северная Македония подписала совместную декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины.