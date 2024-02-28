Північна Македонія підписала декларацію про підтримку членства України в ЄС і НАТО

Прем’єр-міністр Північної Македонії Талат Джафері підписав із президентом Володимиром Зеленським спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента, лідери підписали декларацію на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у столиці Албанії Тирані 28 лютого.

Декларація закріплює підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення нашої держави до НАТО, "коли будуть відповідні умови".

Також сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу.

Фото: Офіс президента

Крім того, документ засуджує російську повномасштабну агресію проти України та скоєні РФ воєнні злочини, участь Північної Македоні в українській "формулі миру" та її зацікавленість у майбутній відбудові української інфраструктури.

У межах зустрічі Зеленський та Джафері також обговорили двосторонні відносини й висловили бажання їх розвивати, зокрема в галузі оборони й безпеки.

Нагадаємо, аналогічні декларації про підтримку вступу України до ЄС і НАТО активно укладались минулого року напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі; до них приєднались понад два десятки держав, які є членами НАТО.

У Тирані 28 лютого Зеленський брав участь у саміті "Україна – Південно-Схдна Європа", в межах якого зустрівся з лідерами Албанії, Чорногорії, Хорватії, Молдови та Сербії.