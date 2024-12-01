Бельгія першою у світі запровадила соцгарантії для секс-працівників

У Бельгії в неділю, 1 грудня, набув чинності закон про соціальні гарантії для працівників секс-індустрії, який передбачає офіційне працевлаштування, а також право на відпустку по догляду за дитиною та пенсію.

Про це йдеться в публікації агентства АР, пише "Європейська правда".

Нове законодавство передбачає, що секс-працівники у Бельгії матимуть доступ до медичного страхування, оплачуваної відпустки, декретних виплат, допомоги по безробіттю та пенсій.

Законодавство також встановлює правила щодо робочого часу, оплати праці та заходів безпеки секс-працівників.

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Приміром, тепер роботодавці у сфері секс-роботи в Бельгії повинні отримати дозвіл, дотримуватися суворих протоколів безпеки і відповідати попереднім вимогам, зокрема не мати судимостей за сексуальне насильство або торгівлю людьми.

Вони також повинні надавати чисту білизну, презервативи та засоби гігієни й встановити кнопки екстреного виклику на робочих місцях секс-працівників.

Незалежна секс-праця у Бельгії й далі залишається дозволеною, але нерегульоване наймання третіх осіб або порушення чинного законодавства переслідуватиметься за законом.

Закон про соціальні гарантії секс-працівників, який прирівнює їх до будь-яких інших працівників, парламент Бельгії ухвалив у травні – це стало першою подібною ініціативою у світі.

Закон покликаний покласти край "сірій зоні", створеній у 2022 році, коли секс-праця була декриміналізована в Бельгії без надання секс-працівникам жодних гарантій захисту або трудових прав.

Деякі країни Європейського Союзу, як-то Німеччина та Нідерланди, легалізували секс-працю, але жодна з них не запровадила настільки всеосяжного захисту прав секс-працівників, як Бельгія.