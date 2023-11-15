Шольц підтримує обмеження секс-роботи: Неприйнятно, щоб чоловік купував жінку

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу заявив про необхідність законодавчих обмежень секс-праці в країні, назвавши цю практику "неприйнятною" і такою, що не повинна бути "нормалізована".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DW, про це Шольц заявив у Бундестазі під час години запитань і відповідей до уряду.

Консервативні депутати запитали в канцлера його думки, чи варто запровадити відповідальність для "людей, які купують послуги секс-праці".

"Я не думаю, що коли чоловіки купують жінок, це прийнятно. Це те, що завжди мене морально обурювало, і ми повинні зробити все можливе, щоб покласти цьому край", – сказав німецький канцлер.

Шольц додав, що проституція часто пов'язана з жорстокістю, насильством і кримінальними структурами, і вітає дискусію про те, як із цим боротися.

Секс-праця у Німеччині завжди була легальною, але її реклама до 2002 року вважалась "аморальною" і була кримінальним злочином.

Консервативна фракція християнських демократів і Християнсько-соціального союзу в Бундестазі тривалий час закликає заборонити купівлю секс-послуг, але при цьому звільнити від відповідальності самих секс-працівників.

Подібні норми існують у таких країнах, як Швеція, Норвегія, Ісландія, Канада, Франція, Ірландія та Ізраїль, що дало їм назву "скандинавської моделі".

Зазначимо, що в Німеччині станом на кінець 2019 року було зареєстровано 276 секс-працівниць з українським громадянством.

А влітку румунські та британські правоохоронці спільно з європейськими органами правосуддя – Євроюстом і Європолом – здійснили операцію з протидії торгівлі румунськими жінками для сексуальної експлуатації у Великій Британії.