Зурабишвили предупредила о провокации с приглашением "грузинских бойцов из Украины"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией сообщение о якобы готовности грузинских бойцов в Украине приехать в Тбилиси и выйти в поддержку протестов.

Ее слова цитирует портал Interpressnews, сообщает "Европейская правда".

В обращении в воскресенье, 1 декабря, Зурабишвили предупредила о возможных провокациях на антиправительственных протестах, за которыми может стоять грузинская Служба государственной безопасности.

"Я получила несколько сообщений в разных формах, которые связаны с тем фактом, что грузинские бойцы из Украины собираются якобы прибыть в Грузию, или уже прибыли для того, чтобы присоединиться как военные к протесту", – сказала она после этого.

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Зурабишвили подчеркнула, что такие сообщения – "прямая провокация".

"Такого не происходит, никто в это не поверит, поскольку это прямо направлено против протеста. Это то, что больше всего беспокоит правящую партию", – подчеркнула грузинский президент.

Ранее СМИ распространили заявление некоего "военного комитета Кавказского союза" о том, что грузинские бойцы готовы защитить население Грузии "любым способом" и якобы "ждут сигнала от президента Грузии".

Напомним, в Грузии третий день подряд продолжаются масштабные антиправительственные протесты после заявления властей о том, что она отказывается вести переговоры о вступлении в ЕС в течение следующих четырех лет.

Грузинские силовики применяют жесткие меры против протестующих, что вызвало осуждение со стороны Запада.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".