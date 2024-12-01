Зурабишвили предупредила о провокации с приглашением "грузинских бойцов из Украины"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией сообщение о якобы готовности грузинских бойцов в Украине приехать в Тбилиси и выйти в поддержку протестов.
Ее слова цитирует портал Interpressnews, сообщает "Европейская правда".
В обращении в воскресенье, 1 декабря, Зурабишвили предупредила о возможных провокациях на антиправительственных протестах, за которыми может стоять грузинская Служба государственной безопасности.
"Я получила несколько сообщений в разных формах, которые связаны с тем фактом, что грузинские бойцы из Украины собираются якобы прибыть в Грузию, или уже прибыли для того, чтобы присоединиться как военные к протесту", – сказала она после этого.
Зурабишвили подчеркнула, что такие сообщения – "прямая провокация".
"Такого не происходит, никто в это не поверит, поскольку это прямо направлено против протеста. Это то, что больше всего беспокоит правящую партию", – подчеркнула грузинский президент.
Ранее СМИ распространили заявление некоего "военного комитета Кавказского союза" о том, что грузинские бойцы готовы защитить население Грузии "любым способом" и якобы "ждут сигнала от президента Грузии".
Напомним, в Грузии третий день подряд продолжаются масштабные антиправительственные протесты после заявления властей о том, что она отказывается вести переговоры о вступлении в ЕС в течение следующих четырех лет.
Грузинские силовики применяют жесткие меры против протестующих, что вызвало осуждение со стороны Запада.
Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".