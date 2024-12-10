Понад 30% українців вважають кращою гарантією безпеки ядерну зброю, трохи менше – вступ у НАТО
Українці приблизно однаковою мірою вважають найкращими гарантіями безпеки для України власну ядерну зброю і поступовий вступ у НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування на замовлення Центру "Нова Європа".
Найбільше респондентів вважають найкращими гарантіями безпеки для України розробку державою ядерної зброї (31,3%) і поступовий вступ до НАТО (29,3%).
Інші варіанти мають суттєво меншу підтримку.
Так, в ефективність оборонного союзу зі США вірять 11,2%, покладатися на миротворців ООН готові 8,9% українців, а в ефективності військ європейських країн на території України впевнені лише 6,4%.
Про підтримку вступу у НАТО за моделлю Західної Німеччини, тобто без гарантій для тимчасово окупованих територій, заявили понад 70% респондентів.
Також опитування засвідчило велике спадання довіри до президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца; наростив рейтинг довіри серед українців лише президент Франції Емманюель Макрон.
Про інші висновки дослідження читайте у статті Розчарування у союзниках та надія на Трампа: як за рік змінилися настрої українців.
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