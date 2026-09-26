Глава МЗС Німеччини назвав можливу участь Путіна у G20 шансом для переговорів

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що участь очільника Кремля Владіміра Путіна у зустрічі G20 може стати початком "серйозних переговорів" щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це він сказав під час пресконференції зі своїм канадським колегою в Оттаві, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Вадефуль вважає, що цією можливістю "слід скористатися".

"Це запрошення стане справжнім лакмусовим папірцем, у тому числі й для Владіміра Путіна, щодо його готовності до переговорів. Тож такими можливостями слід скористатися. Ми неодноразово закликали російський уряд і Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів. І якщо така можливість є, то, можливо, це стане принаймні початком серйозних переговорів", – сказав він.

Потім він додав, що необхідною умовою для конструктивного діалогу є дотримання режиму припинення вогню під час переговорів.

А міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, своєю чергою, заявила, що була здивована запрошенням американського президента Дональда Трампа до Путіна, але додала, що Канада все одно візьме участь, оскільки це і є "справжня дипломатія".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.

Нещодавно стало відомо, що Путін відхилив пропозицію Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.

А також писали, що двопартійна група з 14 сенаторів закликала Трампа відкликати запрошення очільнику Кремля на саміт G20.