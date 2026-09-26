Вибух у центрі Афін: жертвами стали вже двоє осіб

У руїнах будівлі, що обвалилася внаслідок потужного вибуху в історичному районі Афін було виявлено тіла двох осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

З-під завалів було витягнуто тіла чоловіка та жінки, особи яких поки що офіційно не встановлено.

Чотири людини, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

Припускається, що в будівлі проживала літня подружня пара, а четверо громадян США – двоє чоловіків і дві жінки –, як повідомляється, гостювали в квартирі для відпочинку на першому поверсі.

Триповерховий будинок обвалився близько 7:30 ранку в п’ятницю внаслідок потужного вибуху, який також спричинив пожежу.

Пошуково-рятувальні роботи ускладнені й просуваються повільно, оскільки частини стін залишаються на місці й можуть обвалитися, а сусідні будівлі також перебувають під загрозою.

Слідчі розглядають можливий витік газу як причину вибуху. Мешканці повідомили, що перед вибухом відчували запах газу.

Влітку у центральному районі Афін Петралона обвалився п’ятиповерховий житловий будинок під час робіт зі знесення сусідньої будівлі.

У травні у німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей.

Від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу залізничного вокзалу Гьорліца.